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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında yeniden başlatılan maden sondaj çalışmaları bölgede tansiyonu yükseltti. Sondaj makinelerinin yeniden çalışma alanına gelmesi üzerine vatandaşlar bölgede bir araya gelerek tepki gösterdi.

Saha çevresinde yaşanan gerginlik sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, paylaşılan bilgilere göre gözaltı sayısının 20'yi aştığı bildirildi. Gözaltılara ilişkin resmî makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bölgede maden sondajına karşı süren hukuki ve toplumsal mücadele uzun süredir devam ediyor. Daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları ve yargı sürecinin ardından yeniden başlayan çalışmalar, çevre örgütleri ile yöre halkının tepkisini çekmişti.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, gözaltılara ilişkin resmî açıklama ve sürece dair yeni bilgilerin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.