Amerika'dan ayağının tozuyla dönen Perran Kutman'a bu kez klasik karşılama değil, sahne üstünde hazırlanan sürpriz bir "hoş geldin" bekliyordu. "Gırgıriye Müzikali" ekibi, usta oyuncuyu prova sahnesinde "Gırgıriye" müziği ile karşıladı. Müzikli karşılama karşısında duygulanan Kutman, ekibin coşkusuna dans ederek eşlik etti.

SAHNEDE NOSTALJİ, KULİSTE DUYGU

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan yapımlarından "Gırgıriye", yıllar sonra bu kez müzikal olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, Perran Kutman'ın sahnedeki bu karşılanışı projeye ayrı bir hava kattı. Çünkü bu an yalnızca bir ekip sürprizi değil, aynı zamanda Türk sinemasında iz bırakan bir isme yapılan güçlü bir selam niteliği taşıdı. Özellikle “Gırgıriye” adıyla özdeşleşen atmosferin müzik eşliğinde yeniden kurulması, salonda bulunanlar için nostaljik bir tablo yarattı.

"GIRGIRİYE" BU KEZ MÜZİKAL OLARAK SAHNEDE

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Gırgıriye Müzikali", Yeşilçam'ın unutulmaz hikayesini sahneye taşımaya hazırlanıyor. Yapımda Perran Kutman, Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu ve Gülben Ergen başta olmak üzere geniş bir kadro yer alıyor. Projenin 15 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Alanı'nda izleyiciyle buluşacağı, ardından sınırlı sayıda özel temsille devam edeceği duyuruldu.

DAHA PERDE AÇILMADAN KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Müzikal henüz sahne yolculuğuna başlamadan konuşulmayı başardı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kuşkusuz, geçmişin sevilen isimlerini bugün yeniden aynı projede buluşturması. Perran Kutman’a yapılan sürpriz karşılama da bu ilginin nedenini açık biçimde gösterdi. Ortaya çıkan görüntüler, seyirci için yalnızca yeni bir tiyatro projesinin değil, tanıdık bir hafızanın yeniden canlanacağının işaretini verdi.