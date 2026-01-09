Kaza, öğle saatlerinde Edirne Otogarı'ndaki peronda meydana geldi. 35 CBR 229 plakalı otobüsün şoförü O.B., perondan ayrılmak için geri manevra yapmak isterken aracı yanlış vitese aldı.

Peronda görünmez kaza: Şoförün hatası 1 ölü 1 yaralı - Resim : 1

İleri hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.'ye çarptı. Kazada M.A. ağır, Ü.C. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Peronda görünmez kaza: Şoförün hatası 1 ölü 1 yaralı - Resim : 2

Sağlık ekipleri gelene kadar M.A.'ya çevredeki bir sağlık görevlisi kalp masajı yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Peronda görünmez kaza: Şoförün hatası 1 ölü 1 yaralı - Resim : 3

Burada tedaviye alınan M.A., hayatını kaybetti. Ü.C.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otobüs şoförü O.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Peronda görünmez kaza: Şoförün hatası 1 ölü 1 yaralı - Resim : 4

Peronda görünmez kaza: Şoförün hatası 1 ölü 1 yaralı - Resim : 5