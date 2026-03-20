Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ATV turları, safariler, bisiklet, deve turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken; tarihi mekanları da geziyor.

'GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ'

Tokat'tan geldiğini anlatan Enes Polat, "Kapadokya'ya ilk defa bayram için geldik. Gayet güzel doğasıyla çok hoşumuza gitti. İnşallah diğer bayramlarda da gelmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederim bence görülmesi gereken bir yer" dedi.

Selde Nur Ceylan ise "Eşimle birlikte Bursa’dan Kapadokya'ya geldik. Bu muhteşem doğayı gezmek istiyordum, keşfetmek istiyordum. Kendim mimarım buranın turistlik yerleri tarihi yerleri akarsu ve rüzgarla oluşmuş peribacalarını görmek gerçekten büyüleyici biz çok memnun kaldık, sizleri de bekleriz; kesinlikle gelmelisiniz" diye konuştu.