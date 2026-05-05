Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde meydana geldi.
Peri Çayı’nda dehşet anları: Akıntı sürükledi ama at pes etmedi
Bingöl Karlıova’da debisi yükselen Peri Çayı’na giren bir at akıntıya kapıldı. Ölümle burun buruna gelen hayvan, verdiği büyük mücadele sonucunda kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak boğulmaktan son anda kurtuldu.
Haberi Paylaş
1 9
Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından Peri Çayı’nın debisi yükseldi.
2 9
Köyün karşı tarafına otlamaya giden at, dönüş sırasında çaya girdiği sırada akıntıya kapılıp metrelerce sürüklendi. Bir süre suda çırpınan at, daha sonra akıntıdan çıkarak kıyıya ulaştı.
3 9
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9
Kaynak: DHA