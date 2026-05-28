Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti’de 2 sezondur farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Mehmet Topal’a, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa’nın çeşitli liglerinden teklifler geliyor. Genç teknik adamın, yeni sezon için henüz kararını vermediği öğrenildi.

KÜME DÜŞME GRUBUNDA TAKIMI LİGDE TUTTU

Sezon içerisinde 1. Lig küme düşme grubunda göreve gelen Mehmet Topal, takımı ligde tutmayı başararak dikkat çekti. Daha önce Petrolul Ploieşti’yi UEFA Konferans Ligi eleme aşamasına taşımayı da başaran Topal, Romanya’nın yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya’dan da teklifler alıyor.

PETROLUL PLOİEŞTİ’DE KALMASI İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Petrolul Ploieşti yönetimi, başarılı teknik adamı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mehmet Topal’ın ise yeni sezon kararını 2026 Dünya Kupası’nın ardından vermeyi planladığı ifade edildi.

“PETROLUL İLE KOPMAZ BİR BAĞIM VAR”

Kısa süre önce Romanya basınına konuşan Topal, kulüple arasında güçlü bir bağ oluştuğunu belirterek, “Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Kopmaz bir gönül bağım var. Zor günlerde de yanlarında oldum ve takımı ligde tuttum. Romanya Ligi artık bildiğim bir lig” ifadelerini kullandı.

UEFA PRO LİSANSINI ALDI

40 yaşındaki teknik direktör Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlayarak resmi olarak lisans sahibi oldu. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi kulüplerde forma giyen Topal, 2026 Dünya Kupası’nı yerinde takip ederek teknik gözlemlerde bulunacak.

PETROLUL KARNESİ

Mehmet Topal, farklı dönemlerde görev yaptığı Petrolul Ploieşti ile toplam 38 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden genç teknik adam, taraftar ve yönetimin de takdirini kazandı. Geleceği konusunda ise farklı kulüp ve ülkelerden gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.