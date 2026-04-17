UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Nottingham Forest, evinde Porto ile karşı karşıya geldi.

Portekiz’de oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

MAÇI IVAN BEBEK YÖNETTİ

Rövanş karşılaşmasının henüz 8. dakikasında Porto forması giyen Bednarek, hakem Ivan Bebek tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

12. dakikada Gibbs-White’ın attığı gol, İngiliz ekibini yarı finale taşıyan gol oldu.

DENİZ GÜL OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Porto forması giyen milli futbolcumuz Deniz Gül, karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

ÖNCE FENERBAHÇE SONRA PORTO

Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da ise dikkat çeken bir performans sergileyerek önce Fenerbahçe’yi, ardından Farioli'nin çalıştırdığı Porto’yu eledi.

YARI FİNALDE RAKİP ASTON VILLA

Nottingham Forest, yarı finalde bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.