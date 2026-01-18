Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi bir performans gösterdiklerini ve ikinci yarıda Fenerbahçe'nin taktiksel değişikliğine adapte olmakta geç kaldıklarını ifade eden Pereira, özellikle 3-1'i bulamamalarının mağlubiyetin sebebi olduğunu açıkladı.

PEREIRA: 'FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK MOTİVASYONU VAR'

Pereira maç sonu şunları söyledi:

"En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Fenerbahçe golü bulunca özgüven kazandı. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum."