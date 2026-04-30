Fenerbahçe'nin sezon başında Milan'a transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown için Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest devreye girdi.

NOTTINGHAM FOREST'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında pazarlıkların başladı. İngiliz kulübünün 16 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedildiği ve Fenerbahçe'nin Archie Brown için 18 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Sezon başında Gent'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Büyük beklentilerle takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının sezon boyunca inişli çıkışlı grafik çizmesi gelecek adına sarı lacivertli kulübe güven vermediği belirtiliyor.