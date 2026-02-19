Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a 3-0 yenildiği maçın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

PEREIRA: 'OYUNCULARIN YETENEĞİNE VE KULÜBE İNANDIM'

Pereira, "Özelikle ilk yarıda yeteneklerini ve kalitelerini gösterdiler. Organize olduklarını gösterdiler. Biliyorsunuz oyuncu ekibini analiz ettikten sonra işi kabul ettim. Oyuncuların yeteneğine ve kulübe inandım. Başkana, taraftarlara da aynı şekilde..." diye konuştu.

'RÖVANŞ ZOR OLACAK'

Portekizli teknik adam ayrıca maç başlangıcıyla taraftarlara bir mesaj göndermek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu güvenle alakalı bir şey. Onlara 'Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı, yaptıklarınız, ifade ettikleriniz. Oraya gidip 'Ben buyum' demenizle alakalı' dedim. Sonucu kontrol edemezsiniz ama sahada yaptıklarımızı kontrol edebiliriz. İşte bu da farklılıktı. Maça başlama şeklimiz taktiksel değil mental bir durumdu. Takımdan mental olarak hazır olmalarını istedim. Taraftarlara bir mesaj göndermeliydik ilk dakikadan itibaren. Takım buna hazır olmalıydı. Şu an ilk maçı oynadık, rövanş da zor olacak. Mental olarak hazır olmalıyız."

'KADIKÖY'DE OYNAMAK İÇİN CESUR OLMANIZ GEREKİR'

Pereira ayrıca şunları ekledi:

"Bence özgüvenli ve akıllı oynadık. Kadıköy'de oynamak, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Fenerbahçe taraftarlarını ve takımını çok iyi biliyorum. Takımıma 'Herkese mesaj verelim, yeterli tutkunuz olduğunu gösterin" dedim maçtan önce."