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Türkiye tiyatrosunun bir sezonluk tüm emek, üretim ve sanatsal performanslarını uzman eleştirmenlerin değerlendirmeleriyle taçlandıran Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, kısaca TEB, bu yıl 33’üncü kez düzenleyeceği Tiyatro Ödülleri’nin aday listesini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde sahnelenen nitelikli yapımları geniş bir açıyla ele alan birlik, sekiz ayrı kategoride vereceği ödüllerle tiyatro camiasına moral ve destek sunmayı hedefliyor.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği yönetimi, kazanan isimleri açıklamadan önce aday listesini ilan etmenin özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Özellikle tiyatro üretiminin ekonomik ve sosyal açıdan giderek zorlaşan koşullarda sürdürüldüğü bu dönemde, sanatçıların, bağımsız toplulukların ve kurumların çalışmalarının görünürlüğünü artırmanın hayati bir önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ödül Takvimi ve Tören DetaylarıTiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sekiz farklı kategoride verilecek 33. TEB Tiyatro Ödülleri'nin kazanan isimleri ve kurumları, Seçici Kurulun detaylı gerekçeli kararlarıyla birlikte 17 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

Ödül heyecanının doruğa ulaşacağı görkemli ödül töreni ise 29 Eylül 2026 tarihinde, İstanbul’un tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat dünyasından pek çok önemli ismin katılması beklenen törende, Türk tiyatrosuna katkı sunan usta ve genç sanatçılar bir araya gelecek.

Yılın Oyunu Kategorisinde Öne Çıkan YapımlarSezon boyunca seyirciyle buluşan ve eleştirmenlerden tam not alan oyunlar arasından seçilen Yılın Oyunu adayları zengin bir çeşitlilik sunuyor.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin Tarihçesi ve ÖnemiTiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, Türkiye'de tiyatro sanatının niteliğini artırmak, yeni metin ve rejileri teşvik etmek ve tiyatro kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla uzun yıllardır kesintisiz şekilde düzenlenmektedir.

1990’lı yıllardan bu yana düzenli olarak verilen ödüller, sektörde tarafsızlığı ve saygınlığıyla bilinen en önemli tiyatro taltiflerinden biri kabul edilir. Geçmiş yıllarda Ayla Algan gibi ustalara verilen Onur Ödülleri ve Genco Erkal adına ihdas edilen Özel Ödüller ile tiyatro hafızasına da sahip çıkan TEB Ödülleri, bu yıl da sekiz ana kategoride dağıtacağı ödüllerle tiyatro mevsiminin en başarılı isimlerini tarihe not düşmeye hazırlanıyor.