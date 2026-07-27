Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, bazı sektörlerde güven artışı görülürken perakende ticaret sektöründe gerileme kaydedildi.
HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN YÜZDE 1,4 ARTTI
Temmuz ayında hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükselerek 112,0 değerine ulaştı.
Sektördeki güven artışı, hizmet faaliyetlerine yönelik beklentilerdeki iyileşmeye işaret etti.
PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ
Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,6 azaldı.
Endeks, bir önceki aya göre gerileyerek 111,0 seviyesinde gerçekleşti.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI YÜKSELİŞ
İnşaat sektöründe güven endeksi de Temmuz ayında artış gösterdi.
Sektör güven endeksi, yüzde 0,6 yükselerek 83,5 değerini aldı.
TÜİK verileri, Temmuz ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde toparlanma sinyalleri görülürken, perakende ticarette beklentilerin zayıfladığını ortaya koydu.