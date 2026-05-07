“IMPACT” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; verinin gerçek iş sonuçlarına dönüşmesinden satın alma anındaki medya etkisine, fiziksel ve dijital temas noktalarının birleşiminden yeni nesil reklam teknolojilerine kadar perakende medyanın geleceğini şekillendiren başlıklar gün boyunca ele alındı. Zirvede öne çıkan ortak mesaj ise netti: Perakende medya artık yalnızca erişim değil; etki, ölçümleme ve karar anı odaklı yeni bir medya ekonomisi yaratıyor.

Adform’un Connected TV çözümleriyle ekranlar arası ölçümleme yaklaşımı ve Octopus’un fiziksel mağazaları dijital dünya gibi ölçülebilir hale getiren teknolojisi, perakende medyanın yalnızca görünürlük değil, doğrudan satış etkisi yaratan bir yapıya dönüştüğünü ortaya koydu.

Perakendeci tarafında ise A101’in MEDYA101 yapılanması, Yemeksepeti’nin uygulama içi medya çözümleri ve Hepsiburada’nın HepsiAd yaklaşımı; perakende oyuncularının artık yalnızca ürün satan değil, aynı zamanda kendi medya envanterini yöneten yapılara dönüştüğünü gösterdi.

Amazon Ads’in global veri ekosistemi ve çoklu reklam çözümleriyle sunduğu ölçeklenebilir model dikkat çekerken; Unilever, Philips, Evyap ve PepsiCo gibi markalarla paylaşılan örnekler, veri entegrasyonunun doğrudan satış performansına etkisini ortaya koydu.

GoWit moderasyonunda gerçekleşen panellerde Teknosa, CarrefourSA, Koçtaş ve Beymen gibi markalar; perakende medyanın yeni nesil gelir modeli potansiyelini ve birinci parti verinin stratejik önemini farklı perspektiflerden değerlendirdi.

Hopi’nin veri odaklı pazarlama yaklaşımı, Qumpara’nın offline ROI ölçümleme modeli ve Awarion’un programatik dijital açıkhava çözümleri ise perakende medyanın artık mağaza içi ekranlardan mobil uygulamalara, şehir ekranlarından alışveriş ve eğlence merkezlerine kadar uzanan çok kanallı bir yapıya dönüştüğünü gösterdi.

IAB Türkiye’nin standartlaşma ve ölçümleme vurgusu da sektörün önümüzdeki dönemde daha şeffaf, karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir bir yapıya evrileceğine işaret etti.

Perakende Medya Zirvesi 2026 boyunca ortaya çıkan ortak tablo ise sektör adına önemli bir dönüşümü işaret etti: Perakende medya artık bir iletişim kanalı değil; markaların tüketiciyle karar anında buluştuğu, ölçülebilir ve doğrudan iş sonucu üreten yeni nesil bir büyüme motoru.