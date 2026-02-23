İstanbul’un tarihi otellerinden Pera Palace Hotel, Ramazan ayına özel hazırladığı “Ramazan Akşam Tiyatroları” programını bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinlikler, otelin Grand Pera Balo Salonu’nda sahnelenecek.

Program kapsamında Tiyartomig ve Tiyatrose toplulukları tarafından dünya edebiyatının klasik eserlerinden uyarlanan tiyatro oyunları izleyiciyle buluşacak. Sahnelenecek yapımlar arasında “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu”, “Vadideki Zambak”, “Beyaz Geceler”, “Vişne Bahçesi” ve “İnsancıklar” yer alıyor.

Gösterimler 24 ve 26 Şubat ile 2, 5 ve 9 Mart tarihlerinde saat 21.00’de başlayacak. Etkinliğin biletleri "passo.com.tr" adresinden temin edilebilecek.

1895 yılında Beyoğlu’nda açılan ve tarihi dokusuyla öne çıkan Pera Palace, bu etkinlikle Ramazan akşamlarında kültür-sanat programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.