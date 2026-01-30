Amerikan futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Super Bowl yaklaşırken, markaların reklam rekabeti de yeniden alevlendi. Pepsi’nin yayınladığı son reklam filmi ise özellikle dikkat çekti.

Reklamda, Coca-Cola ile özdeşleşen ünlü kutup ayısı maskotuna benzeyen bir figürün yer alması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar bu hamleyi soda wars yani gazlı içecek markaları arasındaki rekabetin yeniden başlaması olarak yorumladı.

REKLAMLAR ARTIK KÜLTÜREL OLAY

Super Bowl reklamları, yalnızca pazarlama kampanyası değil, aynı zamanda popüler kültürün en büyük vitrinlerinden biri olarak görülüyor. Pepsi’nin bu reklamda nostaljik bir sembolü kullanması, markaların yalnızca ürün değil imaj üzerinden de yarıştığını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reklamın yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı Pepsi, Coca-Cola’nın en ikonik karakterlerinden birine dokunarak tartışmayı büyütüyor yorumunu yaptı. Bazıları ise bunu zekice bir reklam stratejisi olarak değerlendirdi.