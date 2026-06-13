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Real Madrid'in efsane savunmacılarından Pepe, son günlerde gündeme gelen Jose Mourinho'nun teknik ekibine katılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Portekizli eski futbolcu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'BUNLAR SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİ'

Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından Pepe'nin de teknik ekibe dahil olacağı öne sürülmüştü.

İddialar hakkında konuşan Pepe, "Bunlar sosyal medyada dolaşan söylentiler. Mourinho ile konuşmadım ama gelecekte ne olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA DESTEK VERDİ

Her ne kadar teknik ekibe katılacağı haberlerini yalanlasa da Pepe, Jose Mourinho'nun Real Madrid için önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Portekizli eski futbolcu, "Tek isteğim Real Madrid'in yeniden kazanması. En önemli şey kulübün birleşmiş olması. Mourinho, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak ve Madrid'in yeniden zafere ulaşmasına yardımcı olmak için kilit bir figür." dedi.

'REAL MADRID YİNE KAZANACAK'

Real Madrid'in geleceği konusunda iyimser olduğunu belirten Pepe, kulübün yeniden başarılarla anılacağından şüphe duymadığını söyledi.

Pepe, "Real Madrid hakkında konuşmak beni her zaman mutlu ediyor. Real Madrid yeniden şampiyonluklar kazanacaktır, bu konuda endişe etmiyorum." ifadelerini kullandı.