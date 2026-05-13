Pep Guardiola ve Hansi Flick, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Barcelona’nın La Liga şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal’ın tavrı tartışma konusu olurken, iki teknik adam farklı görüşler ortaya koydu.

FLİCK: “FUTBOL ODAKLI KALMALIYIZ”

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, genç oyuncunun hareketiyle ilgili olarak bunun kendisini çok mutlu etmediğini belirtti. Flick, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu hoşuma giden bir şey değil. Onunla konuştum ve bunu yapmak istiyorsa bunun kendi kararı olduğunu söyledim. 18 yaşında, artık reşit. Fakat biz futbol oynamaya odaklanıyoruz ve insanların bizden beklentilerini dikkate almalıyız. Sokakta insanların duygudan ağladığını görünce neden burada olduğumuzu anlıyorsunuz ve benim için en önemli şey budur.”

GUARDİOLA: “FUTBOLCU AYNI ZAMANDA ROL MODELDİR”

Pep Guardiola ise farklı bir bakış açısı ortaya koyarak futbolcuların sadece saha içiyle sınırlandırılamayacağını savundu.

Kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Guardiola, futbolcuların toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Peki sen de kendi yetkinlik alanın dışında şeylere karışmamalı mısın? Sen buradasın ki bana maç sorasın. Yine de sorunu cevaplayacağım.

Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerektiğinde fikrini paylaşmalıdır.

Karını ve çocuklarını evlerinin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır.

Sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları seçmiyorsun. Lamine’in pozisyonu gurur duyulacak bir şey ve şu anda dünyanın konuştuğu bir konu haline geldi.”