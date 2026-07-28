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Kaynak: AA

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, İspanya'da düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları ağırladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Filistin'e verdiği destekle sık sık gündeme gelen Guardiola, 6 ila 15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar için düzenlenen "Pep Summer Camp" kapsamında Filistinli çocuklara da yer verdi.

31 FİLİSTİNLİ ÇOCUK KAMPA KATILDI

İspanyol teknik adam, Katalonya Özerk Bölgesi'nde bulunan Lleida şehrine bağlı Rialp köyündeki tesislerde yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuğu misafir etti.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Kampta büyük travmalar yaşayan çocuklarla özel olarak ilgilenen Guardiola'nın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Çocuklarla vakit geçirdiği anlar kısa sürede geniş ilgi gördü.