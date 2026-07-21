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Kaynak: AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’la süren savaş nedeniyle ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya kaldı. Washington Post’un haberine göre, bazı kritik bütçe kalemlerindeki kaynakların birkaç hafta içinde tükenmesi bekleniyor.

EĞİTİM VE BAKIM HARCAMALARI KISILDI

Yetkililer, bütçe sıkıntısının Pentagon’u askeri hazırlık seviyesini koruyan eğitim ve bakım faaliyetlerini sınırlandırmaya zorladığını belirtiyor. Artan maliyetlerin, ordunun operasyonel kapasitesi üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

67 MİLYAR DOLARLIK ACİL TALEP

Beyaz Saray, savaşın maliyetini karşılamak için Kongre’den 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Ancak Kongre’de yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle sürecin çıkmaza girdiği belirtiliyor.

SAVAŞIN MALİYETİ BÜYÜYOR

Yetkililere göre savaşın bugüne kadar yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğu ifade edilirken, bağımsız analizler gerçek maliyetin daha yüksek olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle Orta Doğu’daki ABD üslerinin yeniden inşası gibi kalemlerin bu hesaplara dahil edilmediği vurgulanıyor.

FONLAR TÜKENME NOKTASINDA

ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri’nin 2026 bütçesindeki bazı kaynakların ay sonuna kadar tükenebileceği belirtiliyor. Pentagon’un bu açığı kapatmak için bütçe içinde kaynak aktarmaya başladığı, bazı askeri tatbikatların ise iptal edildiği bildirildi.

KONGRE’DE ÇIKMAZ SÜRÜYOR

Temsilciler Meclisi’nde yeni bir savunma bütçesi için 73 milyar dolarlık bir paket gündeme gelirken, Senato’da ciddi engeller bulunuyor. Demokratlar, İran savaşına karşı oldukları gerekçesiyle yeni bütçe paketine mesafeli duruyor.

MÜHİMMAT VE HAZIRLIK ENDİŞESİ

Pentagon yetkilileri, mühimmat stoklarının hızla yenilenmesi gerektiğini belirtirken, Kongre’ye yeterli bilginin verilmemesi eleştirilere yol açtı. Uzmanlar, finansman sağlanmaması halinde ABD ordusunun daha büyük risklerle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’nin savunma bütçesi halihazırda yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, 2027 yılı için 1,5 trilyon dolarlık yeni bütçe talebi tartışmaları daha da alevlendirdi.