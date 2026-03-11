İran’a karşı savaşa devam eden ABD, İsrail ile birlikte 12 gündür ülkenin çeşitli kentlerine saldırıyor. 12 gündür devam eden savaşta İran’da en az 1338 kişi hayatını kaybetti.

Savaş boyunca sivil kayıpların en fazla olduğu saldırı bir kız ilkokuluna düzenlendi. Minab kentindeki bir okula düzenlenen hava saldırısında 160’tan fazla çocuk hayatını kaybetti. Washington yönetimi ve İsrail saldırıda sorumluluklarının olmadığını iddia etse de ABD basını okulu ABD yapımı Tomahawk füzelerinin vurduğunu yazdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırının ‘savaş suçu’ olarak soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, katliam gibi saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu iddia ederken Savunma Bakanı Hegseth ise saldırının soruşturulacağını söylemişti.

ÇOK TARTIŞMALI KARAR

İran’daki okul saldırısı gündemdeki yerini korurken Pentagon’dan çıkan bir karar ABD’nin skandalı soruşturmak için ne kadar isteksiz oluğunu ortaya koydu.

ABD basınından Politico’da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Hegseth, ABD’nin sivil katliamlarını soruşturmak için Pentagon’da kurulan Sivil Koruma Mükemmeliyet Merkezi’ni neredeyse işlevsiz hale getirdi. Hegseth, geçen yıldan itibaren ‘öldürücülük’ hedeflerine katkıda bulunmayan birimdeki çalışan sayısını yüzde 90 oranında azaltarak 200’den 40’ın altına düşürdü. Orta Doğu'yu denetleyen Merkez Komutanlığı'ndaki sivil kayıpları ele alan ekip ise 10 kişiden bir kişiye düştü.

Savunma Bakanı Hegseth, kritik birimi kapatamıyor çünkü Kongre kararı ile açıldı. Ancak ABD’nin 2003’ten bu yana yapmış olabileceği en büyük sivil katliamın soruşturulduğu dönemde ofisleri işlevsiz hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Pentagon'un geçen yıla kadar sivil zarar değerlendirmelerinden sorumlu eski başkanı Wes Bryant, "Savunma Bakanımızın, Merkez Komutanlığı komutanımızın bu bölgeye bomba atılıp atılmadığını bize söyleyememesi inanılmaz derecede kabul edilemez. Bu durum, bu harekatın tüm planlama ve yürütmesindeki pervasızlığı daha da ortaya koyuyor; hiçbir fikirlerinin olmaması bunu gösteriyor" dedi.

“ARTIK BASKICI ÇATIŞMA KURALLARI YOK” DEMİŞTİ

Hegseth, dün düzenlediği basın toplantısında oldukça tartışma yaratacak sözler söyledi. ABD’li askerlerin ‘ellerini serbest bıraktıklarını’ belirten Hegseth, "Artık siyasi olarak doğru ve baskıcı çatışma kuralları yok, sadece sağduyu, azami öldürücülük ve savaşçılar için yetki var” demişti.

Adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, Trump yönetiminin sivil katliamları ne kadar umursadığının soru işareti olduğunu söyledi.