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Kaynak: AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a yönelik saldırılar sırasında kullanılan mühimmat nedeniyle azalan stokları yeniden güçlendirmek için savunma sanayisi şirketlerine çağrıda bulundu.

The Washington Post’un ulaştığı ve daha önce kamuoyuna açıklanmayan Pentagon belgesine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma şirketlerinin yöneticilerine bir yazı gönderdi.

Feinberg, kritik askeri sistemlerin üretim ve teslimat süreçlerinin önemli ölçüde hızlandırılmasını talep etti.

ŞİRKETLERE 21 GÜN SÜRE

Savunma şirketlerinden “çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri” hazırlamalarını isteyen Feinberg, kritik askeri kabiliyetlerin üretiminin nasıl artırılacağına ilişkin planların 21 gün içerisinde Pentagon’a sunulmasını talep etti.

“Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez” diyen Feinberg, üretim kapasitesinin vakit kaybetmeden genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Pentagon ayrıca şirketlerden yeni yatırımlar ve üretim tesislerinin genişletilmesine ilişkin somut planlar istedi.

İRAN SAVAŞINDA STOKLAR ERİDİ

ABD’nin savaşın yalnızca ilk ayında 850’den fazla Tomahawk füzesi ve 1000’den fazla Patriot ile THAAD mühimmatı kullandığı belirtildi. Amerikan ordusunun ayrıca 1300’den fazla taktik balistik füze ateşlediği aktarıldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) analizine göre savaş öncesinde yaklaşık 2 bin 200 olan küresel Patriot füzesi stokunun 827’nin altına gerilediği tahmin ediliyor.

452 seviyesinde olduğu belirtilen THAAD füzesi stokunun ise 278’in altına düştüğü değerlendiriliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ÜÇ KATINA ÇIKARILACAK

Pentagon, nisan ayında kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesini üç katına çıkarmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Son talimatla birlikte ABD yönetiminin azalan mühimmat stoklarını daha hızlı yenilemek için savunma sanayisindeki üretim kapasitesini kısa sürede artırmayı hedeflediği belirtiliyor.