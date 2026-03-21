ABD-İran gerilimi sürerken, Washington’dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Pentagon’un İran’a yönelik olası bir kara harekatı seçeneği üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin İran’a karşı kara operasyonu planları üzerinde değerlendirme yaptığını iddia etti.

Söz konusu iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik çatışmalarda atılacak adımları değerlendirdiği ve üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine ilişkin hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Kaynaklar, Trump’ın bölgeye kara kuvvetleri konuşlandırma ihtimalini değerlendirdiğini ancak bu seçeneğin hangi şartlarda devreye alınacağının henüz netleşmediğini ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Pentagon’un görevinin başkomutana tüm seçenekleri sunmak olduğunu belirterek, bunun henüz bir karar alındığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Leavitt, Trump’ın şu aşamada herhangi bir bölgeye kara birlikleri göndermeyi planlamadığını dile getirdi.

Trump da hafta içinde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik kara harekatına ilişkin bir soruya, “Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim.” yanıtını vermişti.