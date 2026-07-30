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Kaynak: AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Patriot füze sistemlerine yönelik siparişini önemli ölçüde artırdı. İran Savaşı sonrasında yükselen güvenlik ihtiyacının etkisiyle Lockheed Martin'e verilen sipariş, toplam 58,6 milyar dolara çıkarıldı.

SİPARİŞ TUTARI 58,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ABD Kara Kuvvetleri, Lockheed Martin'e verilen mevcut füze siparişini 53,9 milyar dolar artırdı.

Böylece nisan ayında verilen 4,7 milyar dolarlık ilk siparişle birlikte Patriot füze tedarikinin toplam değeri 58,6 milyar dolara ulaştı.

THAAD İÇİN DE 35 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Pentagon, yalnızca Patriot sistemleriyle sınırlı kalmayarak balistik füze tehditlerine karşı geliştirilen THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) önleyici füzeleri için de Lockheed Martin ile 35 milyar dolarlık ön sözleşme imzaladı.

Bu adımın, ABD'nin hava ve füze savunma ağını daha güçlü hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ÜÇ KATINA ÇIKARILIYOR

ABD Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kritik füze bileşenlerinin üretimini hızlandırmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmalar imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında, Patriot füzelerinin hedefe hassas şekilde kilitlenmesini sağlayan arayıcı başlıkların üretim kapasitesinin üç katına çıkarılması planlanıyor.

Pentagon'un attığı bu adımların, küresel güvenlik risklerinin arttığı dönemde ABD'nin hava savunma sistemlerini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor.