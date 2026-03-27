Pentagon, sözleşme krizi yaşadığı ABD’li yapay zeka devi Anthropic’i kara listeye alarak ‘Ulusal güvenlik riski ilan etmişti. Yaşanan krizin arkasında ise Pentagon’un Anthropic’in yapay zeka modelini otonom silah sistemleri ya da iç gözetim faaliyetlerinde kullanmak istemesi yatıyordu. ABD’li dev şirketin bu talebi kabul etmemesi sonrası Pentagon kara listeye almıştı.

Anthropic, açtığı davada hükümetin eylemlerinin işlerini olumsuz etkilediğini ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Pentagon, davada, Anthropic'in hükümet ve askeri operasyonlarda yaygın olarak kullanılan teknolojisiyle neler yapabileceğinden endişe duymaya başladığını, bunun da şirketin yeni sözleşme şartlarını kabul etmeyi reddetmesinden kaynaklandığını savundu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Anthropic’in açtığı davan flaş bir karar çıktı. Federal yargıç Rita Lin ABD’li şirket hakkında alınan “tedarik zinciri riski” kararının hemen uygulanamayacağına hükmetti.

Lin, kararında, tedarik zinciri risk sınıflandırmasına ilişkin ilgili kanunda "bir Amerikan şirketinin hükümetle aynı fikirde olmaması nedeniyle ABD'nin potansiyel düşmanı ve sabotajcısı olarak damgalanabileceği yönündeki Orwellvari düşünceyi destekleyen hiçbir şey bulunmadığını" yazdı.

Yargıç Lin, kararında ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanı Hegseth'in kamuoyu açıklamalarında Anthropic'i "uyanmış" ve "solcu manyaklardan" oluşmuş bir şirket olarak nitelendirdiklerini, güvenlik eksikliğinden bahsetmediklerini belirtti.

Mahkeme kararı kısa bir temyiz süresinin ardından yürürlüğe girecek. İlk aşamada şirket lehine bir gelişme olarak değerlendirilen karar, davanın nihai sonucunun henüz netleşmediğini gösteriyor.

Öte yandan ABD’li şirketin Pentagon’a açtığı bir başka dava daha bulunuyor. Başkent Washington’da açılan davadan çıkacak karar yapay zekanın askeri kullanımı açısından kritik önemde bulunuyor.