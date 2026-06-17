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Kaynak: AA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen "Grok" adlı yapay zeka modelinin, ABD ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda kullanıldığını iddia etti.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, ABD Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesinde görülen bir dava dosyasına yeminli beyan sundu. Stanley beyanında, xAI şirketi tarafından geliştirilen "Grok Gov Model" isimli yapay zeka sisteminin, ABD’nin ulusal güvenlik ve askeri faaliyetlerinde aktif biçimde değerlendirildiğini öne sürdü.

Söz konusu modelin tamamen ABD hükümetinin operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlandığını kaydeden Stanley, sistemin bazı teknik kabiliyetlerinin piyasadaki diğer yapay zeka modellerinde bulunmadığını savundu.

Pentagon yetkilisi, Grok modelinin yazılım firması Palantir ile Pentagon ortaklığında geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu "Maven Akıllı Sistem"e dahil edildiğini açıkladı. Yapay zeka modelinin bu platform aracılığıyla hedef tespiti ve analizi, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, askeri operasyon ve lojistik planlama süreçlerinda kullanıldığını belirtti.

Stanley, yapay zeka sisteminin ordu içindeki etkinliğine dair sunduğu örnekte, "ABD ordusu, Destansı Öfke Operasyonu sırasında Maven platformu sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı noktayı 2 binden fazla mühimmatla hedef aldı." ifadelerine yer verdi.

Amerikan Washington Post gazetesinin geçtiğimiz mart ayında yayımladığı bir başka haberde de Pentagon'un İran'a yönelik operasyon planlamalarında Anthropic şirketine ait "Claude" yapay zeka modeli ile Maven Akıllı Sistemi'nden faydalandığı yazılmıştı.

Gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanarak İran sınırları içindeki potansiyel hedefleri belirlediği ve koordinat tespiti yaptığı belirtilen Maven sisteminin, daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri bir operasyonla ABD'ye getirilmesi sürecinde de kullanıldığı iddialar arasında yer bulmuştu.