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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni belge, video ve görüntüleri yayımladı.

CBS News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gizlilik dereceleri kaldırılan dosyalar kapsamında kamuoyuna sunulan beşinci seride toplam 41 belge yer aldı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan belgeler arasında Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntüler de bulunuyor. Raporda, bölgede düzenlenen askeri tatbikat sırasında yaklaşık 25 tanımlanamayan hava fenomeninin gözlemlendiği belirtildi.

2025 TARİHLİ GÖRÜNTÜLER DE DOSYADA YER ALDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan 2025 tarihli bir videoda ise Orta Doğu'da kaydedilen görüntüler yer aldı. Videoda, tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca yüksek hızla ilerlediği görüldü.

SÜREÇ TRUMP'IN TALİMATIYLA BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ilgili kurumlara UFO ve uzaylılarla ilgili devlet arşivlerinde bulunan dosyaların tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması yönünde talimat vermişti.

Pentagon, UFO ve UAP belgelerinin ilk bölümünü 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Yeni seride ise videoların yanı sıra siviller ve askeri personelin ifadeleri, soruşturma kayıtları ile resmi raporlar da yer aldı.