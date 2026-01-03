ABD’de uzun süredir bir komplo teorisi olarak anılsa da, geçmişte birçok askerî kriz öncesinde dikkat çeken sinyaller verdiği öne sürülen “Pentagon Pizza Endeksi”, Venezuela saldırılarıyla bir kez daha tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan veriler, Pentagon çevresinde bulunan pizzacılarda sipariş yoğunluğunun kısa sürede olağan seviyelerin çok üzerine çıktığını gösterdi. Bu hareketliliğin ardından, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırı haberleri gelmesi dikkat çekti.

PİZZA SİPARİŞLERİ YÜZDE 770 ARTTI

Paylaşılan verilere göre, Pentagon’a yakın Papa John’s şubesinde siparişler normal seviyelerin yüzde 770 üzerine çıktı. Domino’s, Pizzato Pizza ve District Pizza Palace gibi zincirlerde de alışılmadık derecede yoğun saatler yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinde, restoranlardaki yoğunluk haritalarına dikkat çekilirken, bu artış kısa sürede olası askerî hareketlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

PEŞİNDEN SALDIRI HABERLERİ GELDİ

Sipariş artışları gündemdeyken ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüştüğüne dair haberler geldi. Sosyal medyada, ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’a saldırılar düzenlediğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela’ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı” ifadelerini kullandı.

ABD medyası, saldırı emrinin eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiğini öne sürerken, Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını iddia etti.

PENTAGON PİZZA ENDEKSİ NEDİR?

Pentagon Pizza Endeksi, resmî bir veri seti olmasa da, geçmişte ABD’nin askerî operasyonları ve kriz dönemleri öncesinde Pentagon çevresindeki pizza restoranlarında özellikle gece saatlerinde yaşanan yoğunlukla gündeme geldi.

Savunma Bakanlığı personelinin uzun süren mesailer sırasında dışarıdan yoğun şekilde yemek siparişi vermesi, bu kavramın ortaya çıkmasına neden oldu. Soğuk Savaş döneminden bu yana birçok krizde “öncü sinyal” verdiği iddia edilen bu yoğunluk, sosyal medya çağında anlık haritalar ve sipariş yoğunluğu verileri sayesinde daha yakından izleniyor.

İLGİNÇ AMA TEK BAŞINA KANIT DEĞİL

Uzmanlar, pizza siparişlerindeki artışın tek başına askerî bir operasyonun kesin göstergesi olmadığını vurgulasa da, jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemlerde ilginç bir yan gösterge olarak takip edilmeye devam ediyor.