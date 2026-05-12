ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şubat ayının sonunda İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından başlayan savaşın maliyetine ilişkin yeni verileri paylaştı.

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının bugüne kadar 29 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Böylece maliyetin, geçen ay sonunda yapılan tahmine göre 4 milyar dolar arttığı belirtildi.

Pentagon Mali İşler Sorumlusu Vekili Jules Hurst, milletvekillerine yaptığı açıklamada, toplam maliyetin ekipmanların onarım ve yenileme giderleriyle operasyonel harcamaları kapsadığını ifade etti.