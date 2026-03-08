ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’da Pentagon ile yapılan iş birliği sonrası dikkat çeken bir istifa yaşandı. Şirketin donanım çalışmalarından sorumlu üst düzey yöneticisi Caitlin Kalinowski görevinden ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Meta’da artırılmış gerçeklik projelerini yöneten Kalinowski, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kalinowski, OpenAI’ın yapay zeka modellerinin Pentagon’un gizli bulut ağlarında kullanılmasına yönelik kararın yeterince tartışılmadan alındığını savundu.

“DAHA FAZLA TARTIŞILMASI GEREKİYORDU”

Kalinowski açıklamasında yapay zekanın ulusal güvenlik alanında önemli bir rol oynayabileceğini kabul ettiğini belirtti. Ancak bazı risklerin yeterince değerlendirilmediğini söyledi.

Kalinowski, “Amerikalıların yargı denetimi olmadan izlenmesi ya da yapay zekaya insan onayı olmadan öldürücü yetki verilmesi gibi konular çok daha fazla tartışılmayı hak ediyordu” ifadelerini kullandı.

OpenAI yönetimine saygı duyduğunu belirten Kalinowski, buna rağmen anlaşmanın gerekli güvenlik çerçevesi netleşmeden duyurulduğunu söyledi.

OPENAI’DAN SAVUNMA

OpenAI ise yapılan anlaşmanın ardından yapay zekanın kullanımına yönelik sınırlamaların bulunduğunu açıkladı.

Şirket, teknolojilerinin ABD içinde gözetim amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve tamamen otonom ölümcül silah sistemlerinde kullanılmayacağını savundu.

Öte yandan Pentagon’un daha önce bir başka yapay zeka şirketiyle yaptığı anlaşmayı, benzer konularda taviz verilmemesi nedeniyle iptal ettiği de biliniyor.