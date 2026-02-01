Zafer Partisi emekli, dul ve yetimin sesini duyurabilmek için Pendik'te eylem düzenledi. Basın açıklamasından önce partililerin meydanda yaptığı yürüyüşe polis engel oldu. Zafer Partisi Çalışma Hayatı ve Emekli Politikaları Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi yaşananları sosyal medya hesabından, "Pankarttan korktular, yolu polisle kestiler. İktidar biliyor: Emekli sandıkta onları emekliye ayıracak. Zafer Partisi, emekli, dul ve yetimin hakkını savunmaya devam edecek" sözleriyle paylaştı.

Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanlığı'nca organize edilen eylem sonrası yapılan basın açıklamasında önemli ayrıntılar yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi, bu ülkede emekli, dul ve yetimlerin bilinçli bir şekilde unutulup, açlığa terk edildiğini belirterek, "Emekli sosyal atık değildir" ifadelerini kullandı.

Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde sizi edecek emekli

İktidarın emeklilere, sabret, şükret, dua et dışında bir şey söylemediğini belirten Cenkçi, "Peki soruyoruz:

Emekli neye sabredecek? Boş tencereye mi? Ödenemeyen kiraya mı? Alınamayan ilaca mı?Emekli neye şükredecek? Açlık sınırının altındaki maaşa mı? Torununa harçlık verememeye mi?

Emekli dua edecek elbette. Ama ne zaman edecek biliyor musunuz?

Gelecek ilk seçimde, sizi siyaseten emekliliğe sevk ettiğinde; sabrını da, şükrünü de duasını da yerine getirecek. Şükür namazını da Beştepe’deki Millet Camii’nde kılacaktır" dedi.

'Emekli aylıkları bilinçli olarak düşürülmüştür'

Milyonlarca emeklinin doğrudan hayatta kalma mücadelesine itildiğini belirten Cenkçi, iktidarın kaynak yok, emekli sayısı fazla, bütçe imkanları sınırlı gibi söylemlerini eleştirdi.

Cenkçi,"13 milyon kaçak ve sığınmacı için milyarlarca dolar harcanırken mi kaynak yok?

Kendi emeklisi geçinemiyorken, dünyanın dört bir yanına yapılan sözde insani yardımlar için mi bütçe var?

Kimlerin kesinleşmiş milyarlarca liralık vergi borçlarını bir kalemde sildiğinizi bu aziz millet bilmiyor mu sanıyorsunuz?

Demek ki mesele para değildir. Mesele önceliktir. Bu iktidar, tercihini emekliden, duldan, yetimden yana değil; başka yerlerden yana kullanmıştır. Bugün Türkiye’de emekli aylıkları bilinçli olarak düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Emeklinin her zamda biraz daha yoksullaştığını belirten Cenkçi, emekliyi sistem dışına iten bilinçli bir siyasetin izlendiğini söyledi.

Cenkçi son olarak Zafer Partisi iktidarında yapılacakları sıraladı:

"Zafer Partisi olarak buradan açıkça söylüyoruz: Emekli bu ülkenin yükü değildir. Emekli bu ülkenin emeğidir, hafızasıdır, onurudur.

İktidarımızda emekli aylık bağlama oranlarını yeniden insani seviyelere çıkaracağız. Emekli, ülke büyürken pay alacak; krizin bedelini tek başına ödemeyecektir.

Aynı prim, aynı gün sayısı; ama farklı maaş… Bu açık bir adaletsizliktir. İntibak düzenlemesi bir lütuf değil, gecikmiş bir hak teslimidir.

Emekliye yüzdeli zam değil, seyyanen zam yapılacaktır. Çünkü emekli sadaka değil, milli gelirden hakkını istemektedir" dedi.



'Hiçbir emekli asgari ücretin altında maaş almayacaktır'

Zafer Partisi iktidarında hiçbir emekli maaşının asgari ücretin altına olmayacağının sözünü veren Cenkçi, "Asgari ücretin 28.075 TL olduğu bir ülkede, en düşük emekli aylığını 20.000 TL olarak belirleyen ve emekliye asgari yaşam hakkını çok gören siyasi iktidar ve ortakları şunu bilmelidir: Gelecek ilk seçimde milyonlarca emekli, dul ve yetim; kendisini bu düzene mahkûm edenleri sandıkta da tanımayacaktır.

Dul ve yetimler bu düzenin en sessiz mağdurlarıdır. Eşini kaybetmiş bir kadını yoksulluğa mahkûm eden,

babasını kaybetmiş bir çocuğu yokluğa alıştıran bir sistem adil değildir.

Zafer Partisi iktidarında dul ve yetim aylıkları insan onuruna yakışır seviyeye çıkarılacaktır.

Dul ve yetimler sosyal yardım kuyruklarına değil, devletin doğrudan sorumluluğuna emanet edilecektir.

Emeklinin ilacıyla, muayenesiyle hesaplaşan bu düzen sona erecektir. Sağlıkta ilaç ve muayene katılım payları kaldırılacaktır.

Bankalar emeklinin maaşı üzerinden kâr rekorları kırarken, emekliye verilen promosyonlar bir utanca dönüşmüştür. Bu düzen değişecektir.

Geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emekliyi cezalandıran Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasına son vereceğiz. Emekli çalışıyorsa, ödediği primin karşılığını maaşında alacaktır.

Prim borcu yüzünden emekli olamayan vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz: Yılların emeği bir borç kalemi değildir. Bu borçlar yapılandırılacak, emeklilik hakkı teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

'Bugün Pendik'ten başlıyoruz, İstanbul'un tüm ilçelerinde olacağız'

Pendik'te yapılan eylemin devamı geleceğini aktaran Cenkçi konuşmasını ,"İstanbul’un tüm ilçelerinde olacağız. Ardından Anadolu’yu karış karış dolaşarak, emeklinin, dulun, yetimin sesi olacağız. Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz: Emekli sosyal atık değildir. Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde edecek sizi emekli" sözleriyle bitirdi.