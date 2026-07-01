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Kaynak: DHA

Orhangazi Mahallesi Alize Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatı katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında binanın çatısı ile beşinci katında hasar oluştu.

Çatıda çalışan işçilerden birinin hafif yaralandığı, ambulansta ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen çatı katının son durumu dronla havadan görüntülenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.