Pendik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ileri yaştaki vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin yoğun temposundan uzak, doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirilen atlı terapi programı, Vefa Kıraathanesi sakinlerini atlarla buluşturuyor. Bu program, yalnızca bir hobi faaliyeti olmanın ötesinde, bilimsel temellere dayanan bir rehabilitasyon süreci olarak dikkat çekiyor.

At binmenin sağladığı ritmik hareketler sayesinde, yaşlı bireylerin denge, koordinasyon ve kas gücü mekanizmaları doğrudan destekleniyor. Özellikle nörolojik rahatsızlıklarla mücadele eden bireyler için bu süreç, günlük hayattaki işlevselliği artıran hayati bir dokunuş haline geliyor.

Eğitim süreci sadece binicilikle sınırlı kalmıyor; katılımcılar atlarla temas kurarak kapsamlı bir rehabilitasyon aşamasından geçiyor. Program dahilinde gerçekleştirilen tımar yapma, ata dokunma ve yele örgüsü gibi uygulamalar, yaşlıların ellerini ve parmaklarını aktif kullanmalarını sağlayarak ince motor becerilerini geliştiriyor. Bu aktiviteler, duyusal farkındalığı artırırken aynı zamanda bireylerin odaklanma sürelerini de uzatıyor. Uzman eğitmenlerin gözetiminde yapılan bu çalışmalar, katılımcıların sosyal etkileşimlerini güçlendirerek kendilerini bir topluluğun parçası hissetmelerine olanak tanıyor.

NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLARDA BELİRGİN İYİLEŞME GÖZLEMLENİYor

Atlı terapinin, tıp dünyasında "hippoterapi" olarak bilinen yöntemi, atın vücut ısısının ve çok boyutlu salınım hareketlerinin insan kas iskelet sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanıyor. Pendik’teki uygulamalarda, Parkinson ve demans gibi zorlu nörolojik süreçlerden geçen yaşlıların postür gelişiminde anlamlı ilerlemeler kaydediliyor. Atın yürüyüşündeki ritim, insan yürüyüşüne en yakın doğal ritim olduğu için beynin motor merkezlerini uyararak yürüme yetisini ve vücut dengesini yeniden yapılandırıyor.

PARKİNSON HASTASI KATILIMCININ DUYGUSAL BAŞARI HİKAYESİ

Programa katılan 72 yaşındaki bir vatandaş, yaşadığı değişimi büyük bir mutlulukla dile getiriyor. Dört yıldır Vefa Kıraathanesi’ne devam eden katılımcı, Parkinson hastalığı nedeniyle kaybettiği yetilerini nasıl geri kazandığını şu sözlerle anlatıyor: Atlı terapi etkinliği benim için gerçekten çok güzel bir dönüm noktası oldu. Hastalığım sebebiyle denge kurmakta çok zorlanıyordum ve ciddi direnç kaybı yaşıyordum. Öyle ki, mutfakta soğan bile doğrayamıyor veya küçük bir eşyayı bir yerden bir yere taşıyamıyordum. Şükürler olsun ki artık bunları kendi başıma yapabilir hale geldim. Hocalarımız bize burada hem atlarla vakit geçirtiyor hem de özel beden hareketleri yaptırıyorlar. Aldığım sonuçlardan dolayı çok memnunum ve bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

PSİKOSOSYAL DÜZEYDE GÜVEN VE SAKİNLİK DÖNEMİ

Etkinliği koordine eden uzmanlar, terapinin sadece fiziksel bir antrenman olmadığını, aynı zamanda derin bir psikolojik destek mekanizması olduğunu vurguluyor. Yapılan gözlemlere göre, yaşlı bireylerde içe kapanıklık durumu azalırken, çevreleriyle kurdukları iletişim gözle görülür şekilde artıyor. Atla kurulan o sessiz ve derin bağ; güven duygusunu tazeliyor, bireyin kaygı düzeyini düşürüyor ve "anda kalma" becerisini destekliyor. Atın sıcaklığı ve sakin doğası, yaşlı bireylere huzur verirken sosyal hayata daha aktif katılım göstermeleri için gerekli olan motivasyonu sağlıyor.

Terapi seansları boyunca atın üzerindeki binicinin kas aktivasyonu, yerdeki bir egzersize oranla çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu durum, özellikle yaşlılıkta görülen kas erimesi ve eklem sertliklerine karşı doğal bir koruma sağlıyor. Pendik Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet, yaşlı bireylerin sadece fiziksel sağlığını değil, genel iyi oluş hallerini de zirveye taşıyarak onlara daha kaliteli ve bağımsız bir yaşam sürme şansı tanıyor.