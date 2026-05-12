Başkan Ahmet Cin’in de katıldığı etkinlik, renkli görüntülerle dolu geçti ve dron çekimleriyle kayıt altına alındı. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte yaklaşık bin 500 engelli birey ve ailesi ağırlandı. Katılımcılar, eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirirken hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de günlük hayatın stresinden uzaklaştı. Etkinlik alanında kurulan sahne gösterileri, interaktif oyunlar ve özel tasarlanmış alanlar sayesinde herkes keyifli anlar yaşadı.

Şenlik boyunca sihirbaz gösterileri, jonglör performansları ve bubble şov gibi etkileyici sahne gösterileri düzenlendi. Palyaçoların renklendirdiği alanda çocuklar özgürce oyun oynadı, müzik dinledi ve çeşitli eğlence etkinliklerine katıldı. Özellikle çocuklar için kurulan oyun grupları ve güvenli aktivite alanları büyük ilgi gördü. Aileler, engelli bireylerin mutluluğunu yakından izlerken duygusal anlar da yaşandı.

Katılımcılardan biri etkinlik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Engelli bireylere önem verilmeli. Çünkü zaman zaman toplumda geri planda kalabiliyorlar.” Pendik, engelli vatandaşlara yönelik altyapı çalışmaları, erişilebilir mekanları ve sosyal projeleriyle İstanbul’un örnek ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Belediye, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi tesislerle engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını destekliyor.

Başkan Ahmet Cin,: “Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin güzel vakit geçirmesini, çocuklarımızın oyunlar ve etkinliklerle hayata daha güçlü bağlanmalı. Bundan sonraki süreçte de engelli bireylerimizin yanında olmaya, yeni projeler üretmeye ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.”

Cin, engelli vatandaşların haklarını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için belediyenin yürüttüğü rampalı ulaşım, özel eğitim programları ve istihdam projelerine de dikkat çekti.