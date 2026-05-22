İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana gelen yangın faciası, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Velibaba Mahallesi Şerefiye Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik nizamda yer alan diğer 2 gecekonduya daha sirayet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve mahsur kalan 2 engelli vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yara almadan dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenme ihtimaline karşı tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edilen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yanan meskenlerin ağaçlık bir alanda yer alması nedeniyle, ekipler yangının yeniden parlamasını önlemek amacıyla uzun süre soğutma çalışması yürüttü.