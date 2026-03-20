Pendik’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, TEM Otoyolu’nu adeta yas boğdu. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir ticari taksinin su kanalına uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sularında Pendik Kurtköy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına büyük bir hızla çarparak durabildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen aracı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir yolcu ise ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılan cenazeler, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin feci kazayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.