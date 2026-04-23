Pendik’te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu görüntülenen kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay, 22 Nisan günü Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin balkonunda şarjöre mermi yerleştirdiğinin görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla S.B. (44) isimli şüpheli evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi.

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.