TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, kadrosuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.
İstanbul temsilcisi, Trabzonspor altyapısından 18 yaşındaki hücum oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Onuralp Çakıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Pendikspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan profesyonel futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. İmza töreni, Kulüp Başkanımız Aytaç Odabaş ve Dernek Başkanımız Atakan Yüce'nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Onuralp Çakıroğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor; Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."