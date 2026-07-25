Kurtköy Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 DDG 20 plakalı TIR ile seyir halinde olan şoför, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Pendik TEM Otoyolu’nda kaza: TIR bariyerlere çarptı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

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Kazada yaralı olmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik TEM Otoyolu’nda kaza: TIR bariyerlere çarptı - Resim : 3