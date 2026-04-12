İstanbul Pendik’te pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Buğra Kavuncu, derinleşen ekonomik krizin izlerini yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında söz alan bir vatandaş, halkın alım gücünün bittiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle gelip, böyle salatasından, domatesinden almasını istiyoruz. Gelsin, bir kilo domates alsın, evine götürsün..." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vatandaşların dertlerini dinleyen İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, karşılaştığı tablonun vahametini dile getirdi. Emeklilerin içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çeken Kavuncu, "Emeklilerimiz feveran ediyor, haykırıyor, çığlık atıyor. Bazı emeklilerimiz konuşamadı, gözyaşlarını tutamadı... Çok ciddi bir hayat mücadelesi veriyorlar" diyerek iktidarı pazarın gerçekleriyle yüzleşmeye çağırdı.

GÜNDEM SADECE EKONOMİ DEĞİL

Pazar ziyareti sırasında sadece ekonomi değil, toplumsal kaygılar da dile getirildi. Bir başka vatandaş ise son dönemde artan Atatürk düşmanlığından ve peş peşe gelen gözaltı ve tutuklama kararlarından duyduğu rahatsızlığı Kavuncu’ya iletti.

İKTİDARA "PAZARA GELİN" ÇAĞRISI

Siyasi temsilcilerin halkın içine girmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar ve İYİ Parti heyeti, market ve pazar fiyatlarının mutfaklardaki yangını büyüttüğünü belirterek, yetkililerin fildişi kulelerinden çıkıp halkın arasına karışması gerektiğini vurguladı.