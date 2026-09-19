Kaynak: İHA

Pendik Belediyesi’nin bu yıl 11’inci kez gerçekleştirdiği Pendik Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış programına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İstanbul Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı ile AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, etkinlik boyunca çok sayıda yayınevi ve yazarın kitapseverlerle buluşacağını belirterek, "Fuarda onlarca yayınevi ile yazarlarımız yer alacak. Gençlerimizi ve kitap tutkunlarını onlarla buluşturacağız; böylece yazarlarımız da okuyucularıyla yakın bir etkileşim içinde olacak" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Pendik Kitap Fuarı, Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenen açılış töreniyle kitapseverlere kapılarını açtı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen fuarın açılış törenine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İstanbul Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve vatandaşlar katılırken, tören öncesinde Gazipaşa Meydanı’ndan mehteran takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yazar, yayıncı, dağıtımcı, matbaacı, grafiker ve okuyucu gibi yayıncılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuar, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.

"GENÇLERİMİZİ KİTAPLA VE SANATÇILARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ"

Açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kitap okumanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"11"inci Pendik Kitap Fuarı’na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada yaz döneminde, bahar döneminde, özellikle hemen çok yakın bir zamanda başlatmış olduğumuz Kahve Festivalimize 140 bin insanımız geldi, ziyaret etti. Hemen onun akabinde Geleneksel El Sanatları Festivalimiz vardı. Geçen hafta bitti. 110 bin kişi burayı ziyaret etti. Şimdi Kitap Fuarımızla bu festival silsilesine devam ediyoruz. Bugün festivalle ve kitap fuarıyla beraber inşallah gençlerimizi kitapla ve sanatçılarımızla buluşturacağız. Evet, eskiden kitap çok değerliydi, çok anlamlıydı. İşte bu dijital ortam ortaya çıkınca biraz bunun lezzetini kaçırır gibi olduk. Ama aslına rücu etti olay ve kitapları, kitaplarla beraber olmayı, hemhal olmayı tekrar özlemiş olduk. İnşallah bugün de bu festivalin, Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Onlarca yayınevi ve yazarlarımız burada olacak. Onları gençlerimizle, kitapseverlerle bir araya getirmiş olacağız ve hemhâl olmuş olacaklar. İnşallah buradan güzel sonuçlar elde edip yolculuğumuza devam etmiş olacağız, diyorum."

"PENDİK BELEDİYESİ ÖRNEK FAALİYETLERDE BULUNUYOR"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Pendik Belediyesi’nin kültür, sanat ve gençlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, "Pendik Belediyesi gibi sadece yol yapan, sadece çöpleri toplayan bir belediyecilik anlayışının dışında, kıymetli Ahmet Başkanımız kültüre, sanata, gençlere de çok önem veriyor, biliyorum. Allah razı olsun. Pendik Belediyemiz bu anlamda diğer pek çok belediyeye örnek yatırımlar yapıyor, örnek faaliyetlerde bulunuyor. Ben gönülden tebrik ediyorum. Pendik Kitap Fuarımız hayırlı olsun, uğurlu olsun, okuyucusu bol olsun diyorum. Bu sadece aslında böyle stantlardan kurulu bir alan değil. Bu alan aynı zamanda bugünle birlikte 10 gün boyunca yazarlarla ve okuyucuların buluşacağı, gençlerin farklı aktivitelerde bulunacağı, çok güzel kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı bir ortam olacak. İnşallah bol bereketli olsun, okuyucusu bol olsun. Bu fırsatlardan yararlanan gençlerimizin sayısı fazla olsun diyorum" dedi.

Fuarın şeref konuğu olan Bestami Yazgan ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Her insanın nasıl bir hafızası varsa insanlığın da bir hafızası vardır. Bu da kitaplardır. İşte dünyanın iki güzel çiçeğini, insanı ve kitabı bir arada buluşturan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz."

BESTAMİ YAZGAN’DAN NURULLAH GENÇ’E ÇOK SAYIDA YAZAR OKURLARLA BULUŞACAK

27 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan 11'inci Pendik Kitap Fuarı, 70 stantta 130’un üzerinde yayınevini kitapseverlerle buluşturacak. Aralarında fuarın şeref konuğu Bestami Yazgan, Nurullah Genç, son dönemlerde medyada sıkça yer alan Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın da bulunduğu 42 yazarın söyleşiler gerçekleştireceği fuarda, 44 çocuk atölyesi ve 150’den fazla imza etkinliği düzenlenecek. Okurlar, yeni kitapları keşfetmenin yanı sıra sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek söyleşi ve imza etkinliklerine katılabilecek.

Fuar kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Mezatı etkinlikleri düzenlenecek. Kitapseverler, farklı tür ve dönemlere ait kitapları inceleme ve mezat etkinliklerine katılma fırsatı bulacak.