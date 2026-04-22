Sivas’ta alkolün etkisiyle bir binanın ikinci katındaki pencereye çıkarak aşağı atlamaya çalışan kadın, bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

OLAYIN GELİŞİMİ VE MÜDAHALE

Olay, Camii Kebir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın ikinci katındaki pencereye çıkan ve alkollü olduğu belirtilen kadın, bağırarak aşağı atlama girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu, penceredeki kadın itfaiye sepeti yardımıyla güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Tahliyenin ardından hastaneye gitmeyi reddeden ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, uzun süren ikna çabalarının ardından ambulansa bindirildi.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.