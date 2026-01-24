Pencereden düşme mi atılma mı? Güllü olayında çarpıcı detay... Yeni bilirkişi raporu açıklandı

Raporda yer alan tespitler özetle şöyle sıralandı:

1.Güllü’nün yüzü bina dışına dönük şekilde düşmesi halinde, pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak vücudun ön kısmında sıyrık ve ekimozların oluşmasının bekleneceği,

2. Bu şekilde bir düşüşte, raporda belirtilen pozisyonlanmanın meydana gelmesinin mümkün olmadığı; pencere ile zemine düşülen alan arasında herhangi bir ara çarpma noktasına rastlanmadığı, ayrıca karşı bina cephesinde de sürtünme izine rastlanmadığı,