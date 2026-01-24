Şüpheli ölümle ilgili olarak Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Pencereden düşme mi atılma mı? Güllü olayında çarpıcı detay... Yeni bilirkişi raporu açıklandı
Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi tarafından hazırlanan ek rapor dosyaya girdi. Raporda, olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifadeyle, Güllü’nün düşüş biçiminin örtüşmediği vurgulandı.Derleyen: Hande Karacan
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
Olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etmişti. Ulu, ifadesinde olay anını şu sözlerle anlatmıştı:
“Oyun oynadıktan sonra Gül Anne, yüzü cama dönük şekilde duruyordu. Bu sırada Tuğyan, dizlerinin biraz üzerinden sarılarak onu itti. Dengesini kaybedip aşağı düştü. Çok korktum. Ardından Tuğyan bana ‘koş’ dedi, birlikte aşağı indik.”
BİLİRKİŞİ RAPORU İFADEYİ ÇÜRÜTTÜ
Dosyaya eklenen bilirkişi raporunda ise bu anlatımın teknik bulgularla desteklenmediği belirtildi. Rapora göre Güllü’nün, pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük durumdayken pencereyle temas ederek düştüğü değerlendirildi. Bu düşüş şeklinin, tanık ifadesindeki senaryoyla uyumlu olmadığı ifade edildi.
Raporda yer alan tespitler özetle şöyle sıralandı:
1.Güllü’nün yüzü bina dışına dönük şekilde düşmesi halinde, pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak vücudun ön kısmında sıyrık ve ekimozların oluşmasının bekleneceği,
2. Bu şekilde bir düşüşte, raporda belirtilen pozisyonlanmanın meydana gelmesinin mümkün olmadığı; pencere ile zemine düşülen alan arasında herhangi bir ara çarpma noktasına rastlanmadığı, ayrıca karşı bina cephesinde de sürtünme izine rastlanmadığı,
Müteveffanın vücudunun ön üst kısmında sürtünmeye bağlı iz bulunmamasının, düşme anında pencereye yakın ve ayakta olduğunu gösterdiği,
Düşme öncesinde meydana gelen çarpma seslerinin, olay gününe ait kamera kayıtlarının ham görüntülerinde net şekilde duyulabildiği.
Bilirkişi raporu, mevcut ifadeler ile adli bulgular arasındaki çelişkiyi ortaya koyarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendirildi.