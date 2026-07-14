Yeniçağ Gazetesi
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de hava almak için üçüncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan, yaslandığı korkulukların aniden kırılması sonucu kaldırıma düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 1

Eskişehir’de hava almak için 3'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan (61), yaslandığı korkulukların kırılması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti.

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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 2

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu ile birlikte oturan Huriye Bakılan, hava almak için pencereye çıktı.

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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 3

Bakılan, yaslandığı pencere korkuluklarının kırılması sonucu kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 4

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 5

Olayı haber alıp gelen Bakılan'ın ailesi, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bakılan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 6
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 7
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 8
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 9
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Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti - Resim: 10
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