Eskişehir’de hava almak için 3'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan (61), yaslandığı korkulukların kırılması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti.
Pencere korkuluğuna yaslandığı an olanlar oldu: Eskişehir’de görünmez kaza: Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de hava almak için üçüncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan, yaslandığı korkulukların aniden kırılması sonucu kaldırıma düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.Kaynak: DHA
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Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu ile birlikte oturan Huriye Bakılan, hava almak için pencereye çıktı.
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Bakılan, yaslandığı pencere korkuluklarının kırılması sonucu kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olayı haber alıp gelen Bakılan'ın ailesi, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bakılan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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