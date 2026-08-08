Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’i RAMS Park’ta konuk etti.
Hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği ve saat 21.00’de başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında tansiyon yükseldi.
Villarreal, mücadelenin 2. dakikasında penaltı kazandı. pic.twitter.com/mxXVJDCCUD— S Sport Plus (@ssportplustr) August 8, 2026
2. DAKİKADA PENALTI KARARI
Villarreal, karşılaşmanın 2. dakikasında penaltı kazandı. Pepe’nin çektiği topa müdahale etmek isteyen Mario Lemina’nın elle oynadığına karar veren hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
İspanyol ekibi Ayoze Perez ile kazanılan penaltıyı gole çevirerek karşılaşmanın hemen başında üstünlüğü yakaladı.
OKAN BURUK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Penaltı kararı Galatasaray cephesinde büyük tepkiye neden oldu.
Pozisyona yoğun şekilde itiraz eden teknik direktör Okan Buruk, dördüncü hakeme yönelik tepkilerini sürdürdü.
4. DAKİKADA KIRMIZI KART
İtirazlarının ardından art arda iki sarı kart gören Okan Buruk, henüz 4. dakikada kırmızı kartla oyun alanından ihraç edildi.
Deneyimli teknik adam, kırmızı kartın ardından kulübeden ayrılırken tribüne çıktı.