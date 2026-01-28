Yeniçağ Gazetesi
Pembe mucize Abana'da: Karadeniz'de 3 nadir misafir…

Pembe mucize Abana'da: Karadeniz'de 3 nadir misafir…

Karadeniz’in sert kış koşulları flamingoları Kastamonu Abana’ya sürükledi. Ezine Çayı’nda mola veren 3 allı turna, renkli görüntüleriyle doğaseverleri ve fotoğrafçıları büyüledi.

Abana ilçesinde Ezine Çayı'na iniş yapan 3 flamingo, doğa tutkunlarının dikkatini çekti.

Abana ilçesinde Ezine Çayı’na iniş yapan 3 flamingo, doğa tutkunlarının dikkatini çekti.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 2

Karadeniz’deki sert hava şartları yüzünden çay yatağındaki güvenli bölgede mola veren flamingolar, göz alıcı renkleriyle ortama canlılık kattı.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 3

Yakın mesafeden ilk kez flamingo gören vatandaşlar telefonlarıyla görüntü alırken, doğa fotoğrafçıları da kuş türünü gözlemleyip kayıt altına aldı.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 4

Doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı, halk arasında “allı turna” diye de anılan flamingoların kuş fotoğrafçılarını çok heyecanlandırdığını belirtti.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 5

Flamingoların beslenme ve dinlenme amacıyla farklı bölgeleri tercih edebildiğini vurgulayan Çakıcı, “Geçtiğimiz yıllarda da ilçemizde yavru bir flamingoyu fotoğraflamıştık.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 6

Bu sene de bir ilki yaşadık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir sığınak olarak flamingonları Abana’da ağırlıyoruz.” dedi.

Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 7
Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 8
Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 9
Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir… - Resim: 10
Kaynak: AA
