Abana ilçesinde Ezine Çayı’na iniş yapan 3 flamingo, doğa tutkunlarının dikkatini çekti.
Pembe mucize Abana’da: Karadeniz’de 3 nadir misafir…
Karadeniz’in sert kış koşulları flamingoları Kastamonu Abana’ya sürükledi. Ezine Çayı’nda mola veren 3 allı turna, renkli görüntüleriyle doğaseverleri ve fotoğrafçıları büyüledi.
Karadeniz’deki sert hava şartları yüzünden çay yatağındaki güvenli bölgede mola veren flamingolar, göz alıcı renkleriyle ortama canlılık kattı.
Yakın mesafeden ilk kez flamingo gören vatandaşlar telefonlarıyla görüntü alırken, doğa fotoğrafçıları da kuş türünü gözlemleyip kayıt altına aldı.
Doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı, halk arasında “allı turna” diye de anılan flamingoların kuş fotoğrafçılarını çok heyecanlandırdığını belirtti.
Flamingoların beslenme ve dinlenme amacıyla farklı bölgeleri tercih edebildiğini vurgulayan Çakıcı, “Geçtiğimiz yıllarda da ilçemizde yavru bir flamingoyu fotoğraflamıştık.
Bu sene de bir ilki yaşadık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir sığınak olarak flamingonları Abana’da ağırlıyoruz.” dedi.