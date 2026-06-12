Yeniçağ Gazetesi
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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor

Tuz Gölü'nde bu yıl sevindiren bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingoların önemli üreme alanı olan Tuz Gölü'nde, iki koloniden yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı.

Kaynak: DHA
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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 1

Türkiye’ ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde iki koloniden, yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber" dedi.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 2

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 3

Flamingolar, üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, kreş alanı olarak belirtilen yerde beslenmelerini sürdürüyor. Bu yıl ilk tespitlere göre; iki koloniden, yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Üçüncü kolonidekilerle birlikte bu sayınının artması bekleniyor.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 4

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde sürekli başta flamingo olmak üzere diğer canlıları gözlemlediklerini belirterek, "Bu yıl göldeki yavru flamingo sayısında artış yaşanıyor. Bu şu anlama geliyor; daha fazla korumamız ve daha fazla suya ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 5

Yapmaya da devam edecekler. Biz de koruma faaliyetlerini sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber. Bunların neslinin devam etmesi için yavruların sayıların fazla olması gerekiyor ki; bir sonraki nesle, daha fazla koloniyle gitmeleri anlamanı geliyor" diye konuştu.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 6

Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisinin Tuz Gölü’nde olduğu belirten Tunç, "Bu yıl bu yavrulara bir sıkıntı olmadan, sularla ilgili bir problem yaşamadan, biz bu yavruların uçmasını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Yavru sayımı havadan uçakla yapılabiliyor.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 7

Şu anki görüntü geçtiğimiz yıllara göre geçen yılın 2 katı, bir önceki yılın ise 2 katından daha fazla. Şu anda 2 kolini halindeler. 3'üncü koloniyi bekliyoruz.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 8

Geç çıkan yavrular olacak içlerinde. 3’üncü kolini tamamlandıktan sonra bunların uçması ağustos ayının sonuna doğru başlayıp, ekim ayına kadar devam edecek. Su azalırsa peyderpey suyun olduğu tarafa gidecekler" dedi.

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Pembe cennet üçüncü kez kanat çırpıyor - Resim: 9
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