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Mide ameliyatı olan ve büyük bir değişim geçiren Öztekin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

“İDEAL KİLOYA ULAŞABİLMEK İÇİN HIRS YAPTIM”

2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 93 kilo vermişti. 156 kilo olan ve 60 kiloya kadar düşen ünlü isim; "İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Beyazlar içinde son halini paylaşan Pelin Öztekin’e beğeni yağdı.

Pelin Öztekin, katıldığı programda, kilolu olduğu dönemlerde özgüvenin daha yüksek olduğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncu; "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" dedi.