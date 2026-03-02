İş insanı Bedri Güntay ile boşanma sürecinde olan Karahan’ın programdaki açıklamalarından çok, paylaştığı pratik tarif konuşuldu. Daha önce bir yemek programında da sunuculuk yapan oyuncu, izleyicilere alışılmışın dışında bir tat kombinasyonu önerdi.

Karahan, “Eski ya da taze kaşar peynirinin üzerine bir miktar toz Türk kahvesi serpip ardından bal gezdirin” diyerek bu üçlüden oluşan karışımı tavsiye etti. “Oldukça farklı bir lezzet” sözleriyle tarifini anlatan oyuncu, stüdyoda da şaşkınlık yarattı. Düvenci’nin “Gerçekten bu mu?” tepkisi ise programa damga vuran anlardan biri oldu.

Beklenmedik bu tat önerisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcıların bir kısmı tarifi denemek için sabırsızlandığını dile getirirken, bir kısmı ise kombinasyonu oldukça iddialı bulduğunu belirtti. Karahan’ın önerisi, izleyicileri adeta ikiye böldü.