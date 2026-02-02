Pelin Karahan ile Tuna Kırlı’nın başrollerini üstlendiği, günümüz ilişkilerini esprili bir yaklaşımla işleyen “Kaç Para Bi Fön” oyunu, Türkiye çapında turneye başlıyor.

Biletinial üzerinden duyurulan bilgilere göre, Tuna Kırlı’nın kaleme alıp sahneye koyduğu eser, düğüne yetişme telaşı içindeki iki eski sevgilinin kilitli bir evde sıkışıp kalmasını merkezine alıyor. Yapım, “Fero” ve “Can” adlı karakterlerin on yıllık ilişki geçmişleriyle hesaplaşmasını, sosyal medya yansımalarını ve içe atılan duyguları komik bir dille sahneye yansıtıyor.

Bilet satışları Biletinial üzerinden devam eden oyunun turne programı şu şekilde:

4 Şubat Kadıköy Eğitim Sahnesi, 8 Şubat Mall of İstanbul Biletinial MOİ Sahne, 10 Şubat Fişekhane Ana Sahne, 22 Şubat Ankara MEB Şura Salonu, 5 Mart Bursa BAOB Sahne, 10 Mart İstinyeArt İzmir Performans Arena, 28 Mart Kocaeli Marmara Koleji Hasan Ali Yücel Salonu, 30 Mart DasDas ve 2 Nisan Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi.