Magazin dünyasında gündemden düşmeyen çiftin, uzun süredir fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. İki çocuk sahibi olan Karahan ve Güntay’ın, evliliklerini yeniden gözden geçirdiği belirtiliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ortaya attığı iddiaya göre Güntay’ın ayrı eve çıkması, ilişkideki krizin ciddi boyutlara ulaştığı şeklinde yorumlandı.

Çifte yakın kaynaklar ise tarafların çocuklarını ön planda tutarak süreci daha sakin ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütmek istediğini dile getiriyor.